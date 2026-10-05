Após sofrer agressão, mulher esfaqueia marido para se defender em Samambaia

Uma mulher esfaqueou o companheiro após ser alvo de uma tentativa de agressão, na QR 409, em Samambaia Norte. O homem foi encontrado com uma perfuração nas costas em via pública. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e realizou o atendimento médico do suspeito, que precisou ser levado para um hospital particular, em Taguatinga.

A ocorrência foi atendida por policiais do 11º Batalhão da PMDF, neste domingo (4/10), por volta das 21h. Enquanto os bombeiros socorriam o homem, os policiais localizaram a mulher dentro da residência. Para os militares, a vítima afirmou que o companheiro teria tentado agredi-la e que utilizou uma faca para se defender.

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Após o atendimento, a mulher foi encaminhada à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), acompanhada de uma testemunha. A faca utilizada durante a agressão também foi apresentada à unidade policial.

Segundo a PMDF, durante os procedimentos na delegacia, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do homem por violência doméstica.