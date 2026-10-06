"Eleição vai definir o destino do Brasil", diz Celina sobre cenário nacional

"É uma eleição que vai definir o destino do Brasil", afirma Celina sobre o cenário nacional - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A governadora e candidata Celina Leão (PP) afirmou que busca o apoio de outros candidatos para o segundo turno das eleições ao Governo do Distrito Federal (GDF) e convocou o eleitorado de centro a comparecer às urnas. Ao comentar a disputa nacional, a candidata classificou o pleito como decisivo para o país, defendeu a autonomia entre os poderes e criticou decisões do Judiciário sobre a imprensa e os debates eleitorais.



Celina afirmou que entrou em contato com Kiko Caputo (Novo) e disse que busca interlocutores para tentar conquistar o apoio do candidato. “Às vezes, em uma campanha eleitoral, as pessoas brigam mesmo, é natural. Mas é uma discussão, uma campanha eleitoral muito diferente do lado certo da história”, afirmou.

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A governadora classificou as eleições de 2026 como decisivas para o país e destacou a importância da composição do Congresso Nacional. “Essa é uma eleição que o Brasil vai definir o destino do país. É uma eleição onde você vai escolher quatro ministros do STF, que vão estar dando decisões sobre a nossa nação por muitos anos”, declarou. “É uma eleição importante, uma eleição de responsabilidade”, completou.

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Ao comentar a relação entre os Poderes, Celina defendeu autonomia entre o Supremo Tribunal Federal (STF), e os outros poderes. “Ninguém quer um Supremo que fique invadindo competência. Mas ninguém quer um Supremo também que não tenha a sua autonomia. Um Supremo com autonomia, um Senado com autonomia, uma Câmara Federal com autonomia”, disse.

Para ela, o resultado da eleição de Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República, que terminou o primeiro turno com 47% dos votos, representa um recado do eleitorado. “O Brasil não quer interferência de poderes. A política com a política, o jurídico com o jurídico. Isso está muito claro”, afirmou.

Celina criticou decisões do Judiciário relacionadas à cobertura jornalística e aos debates eleitorais. “Quando um juiz define quem vai no debate e quem não vai no debate, ele invade uma competência que é da própria imprensa. Talvez o nosso maior pilar da democracia seja uma imprensa livre, uma imprensa que tem o direito de noticiar aquilo que ela vai noticiar em cima de fontes”, afirmou.

A governadora convocou os eleitores a comparecerem às urnas no segundo turno e afirmou que pretende buscar o voto do eleitorado de centro. “Eu vou pedir para que eles vão para que exerçam a sua cidadania de votar e de fazer aquilo que é importante. Nós queremos buscar o voto do eleitor de centro, que não foi votar porque não quer um projeto ou outro, e mostrar os absurdos que têm sido falados”, declarou.