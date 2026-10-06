Farmácia da Policlínica de Taguatinga suspenderá atendimento nesta semana

Farmácia da Policlínica de Taguatinga suspenderá serviços para realização do inventário anual - (crédito: Divulgação)

A Farmácia da Policlínica de Taguatinga suspenderá temporariamente o atendimento ao público nesta quinta (8/10), de 13h às 18h, e sexta-feira (9/10), de 7h às 12h, para a realização do inventário de estoque.

Na quinta-feira (8/10), a retirada de medicamentos deve ser feita de 7h às 12h. Na sexta, os serviços da farmácia serão retomados normalmente a partir de 13h15, após a conclusão do inventário. Realizada anualmente, a medida permite conferir os medicamentos e outros insumos disponíveis e auxilia no gerenciamento do estoque da unidade.

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A Farmácia da Policlínica de Taguatinga fornece medicamentos para tratamentos especializados e programas específicos, como HIV e aids, asma, alergias, hepatites virais, diabetes e tratamento oncológico ambulatorial. A unidade também oferece outros medicamentos ou insumos, conforme os critérios de cada programa.