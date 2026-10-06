Arma vinculada a preso é encontrada dentro de carro perto do CPP

A Polícia Penal do Distrito Federal apreendeu, nesta terça-feira (6/10), uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada em um carro estacionado próximo ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP). O veículo estava em nome de uma mulher vinculada a um dos presos da unidade.

A equipe recebeu a informação de que dentro do carro haveria uma arma associada a um dos internos. No estacionamento, os policiais identificaram o veículo, sem ocupantes. No interior, encontraram a pistola.

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Câmeras de segurança da unidade ajudaram a identificar duas pessoas que deixaram o veículo estacionado. Os policiais foram ao local onde o detento cumpria trabalho externo. Ele tentou fugir, mas foi contido. Os envolvidos foram levados à delegacia.