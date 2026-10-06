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Arma vinculada a preso é encontrada dentro de carro perto do CPP

O veículo estava em nome de uma mulher vinculada a um dos presos da unidade. Os envolvidos foram levados à delegacia

Pistola estava embaixo do banco - (crédito: Seape/Divulgação)
Pistola estava embaixo do banco - (crédito: Seape/Divulgação)

A Polícia Penal do Distrito Federal apreendeu, nesta terça-feira (6/10), uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada em um carro estacionado próximo ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP). O veículo estava em nome de uma mulher vinculada a um dos presos da unidade. 

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A equipe recebeu a informação de que dentro do carro haveria uma arma associada a um dos internos. No estacionamento, os policiais identificaram o veículo, sem ocupantes. No interior, encontraram a pistola. 

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Câmeras de segurança da unidade ajudaram a identificar duas pessoas que deixaram o veículo estacionado. Os policiais foram ao local onde o detento cumpria trabalho externo. Ele tentou fugir, mas foi contido. Os envolvidos foram levados à delegacia.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 06/10/2026 20:16
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