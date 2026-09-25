Preso com passagem por crimes sexuais é espancado por outros detentos no CPP

Um preso do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foi espancado por outros detentos da unidade prisional antes de sair para o trabalho externo, nessa quinta-feira (24/9).
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O Correio apurou que o preso do semiaberto cumpre pena por crimes sexuais, e a vida pregressa teria sido a motivação do espancamento. O detento, lotado na Ala B do CPP, foi cercado e agredido por outros presos antes de deixar a unidade para trabalhar na Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).
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A Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) informou que o detento foi conduzido ao hospital e, depois, ao Instituto de Medicina Legal (IML), para exame de corpo de delito. Na unidade de saúde, foi medicado e recebeu alta. O caso está em investigação e não foram divulgadas informações sobre possíveis punições aos agressores.