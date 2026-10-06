Saiba quem é a influencer que vendia canetas emagrecedoras furtadas

Atamara foi presa na tarde desta terça-feira (6/10) pela PCDF - (crédito: Redes sociais)

Uma influenciadora do Distrito Federal é acusada de integrar uma organização criminosa voltada ao furto em série de canetas emagrecedoras em farmácias do Plano Piloto. Atamara Suiana Anchieta da Silva foi presa na tarde desta terça-feira (6/10), no âmbito da operação Insônia, a mesma que deteve três irmãos.

Atamara atuava, segundo a investigação, junto ao namorado e os outros três jovens. Pela manhã, policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI) prenderam o trio no Condomínio Privé, em Ceilândia. Na casa onde estavam, encontraram cerca de R$ 89 mil em canetas emagrecedoras armazenadas de maneira irregular.

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O grupo é responsável por cometer ao menos 20 furtos em pouco mais de seis meses em drogarias das asas Sul e Norte, Noroeste, Águas Claras e Taguatinga. De acordo com o delegado Luiz Henrique, os criminosos chegavam aos estabelecimentos em um ou dois carros, sempre pela madrugada, arrombavam as portas e iam direto aos refrigeradores que armazenavam os medicamentos. “Em algumas, levavam também dermocosméticos. O prejuízo chegou a R$ 2 milhões”, afirmou.

Mulher anunciava os medicamentos nas redes sociais (foto: Redes sociais)

Para minimizar os rastros, eles usavam balaclavas e luvas, a fim de evitar impressões digitais.

Às 6h deste terça-feira, um GM/Classic preto, utilizado em um outro furto nesta madrugada, foi encontrado em Ceilândia. Com o apoio do Departamento de Operações Aéreas (DOA), os agentes entraram no imóvel onde os suspeitos estavam, realizaram as buscas e encontraram a mercadoria roubada. Os agentes prenderam os três irmãos em flagrante.

À tarde, Atamara e o namorado chegaram escoltados à DPE. Foram detidos na 26 de Setembro, suspeitos de envolvimento no esquema. Enquanto o companheiro participava diretamente dos furtos, Atamara usava do engajamento nas redes sociais para anunciar e vender os medicamentos de forma ilegal. A influencer tinha uma conta com 113 mil seguidores, que foi desativada. O perfil aberto tem, atualmente, pouco mais de 5,5 mil pessoas.

A reportagem tenta contato com a defesa de Atamara.