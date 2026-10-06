Distrital mais votada, Estefane Sampaio se espelha em Nikolas Ferreira

"As pessoas estavam esperando um posicionamento firme dos candidatos, e eu vi que quem tinha esse posicionamento, quem não ficou em cima do muro, foi quem teve as melhores votações", destacou a parlamentar - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A eleição de Estefane Sampaio (Republicanos) como a parlamentar mais jovem da história da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e a mulher mais votada da Casa, com mais de 45 mil votos, foi destaque, nesta terça-feira (6/10), no programa CB Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília.

Durante a entrevista aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, a parlamentar explicou a estratégia que uniu presença nas ruas, forte atuação digital e respaldo de nomes expressivos do conservadorismo.

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A deputada ressaltou a importância da atuação presencial e contínua nas cidades do DF ao justificar a preferência do eleitorado nas urnas. “Eu atribuo muito ao corpo a corpo que a gente teve. Foi uma eleição muito, muito próxima das pessoas.”

“A gente saía de casa de manhã cedo e passava o dia inteiro na rua, até de noite. E era literalmente na rua, era passando em todas as cidades, todas as RAs, encontrando e conversando com as pessoas. Acho que não tem nada que se compare a isso, ao corpo a corpo, sabe?”, afirmou.

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Essa atuação presencial foi fortalecida pelo apoio de alianças políticas de alcance nacional, como o governador Tarcísio de Freitas, o candidato a presidente Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela frisou, também, a figura do deputado Federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira (PL), o mais votado do país, que a escolheu como sua candidata oficial na capital federal.

Além da presença diária no meio urbano, a articulação na internet desempenhou um papel central para expandir o alcance da candidatura. A parlamentar explicou que a estratégia nas redes sociais envolveu a gestão de uma base expressiva de seguidores, impulsionada por ações direcionadas de tráfego pago e produção de conteúdo audiovisual coordenadas por seu namorado, Maurício, que também chefiou a equipe de campanha.

De acordo com Estefane, o canal digital funcionou em sinergia com o trabalho de campo, pois a visibilidade conquistada nos vídeos gerava o interesse inicial das pessoas, permitindo que a abordagem direta servisse para consolidar a confiança do eleitor.

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Para ela, o sucesso nas urnas em 2022 esteve diretamente atrelado à capacidade de os candidatos se posicionarem de forma clara perante o eleitorado conservador, em um contexto político marcado por fortes divisões.

“A gente pesou muito nessas duas áreas. Tanto na questão do corpo a corpo quanto na questão de rede social, de internet, de vídeos, de posicionamento político, porque eu acho que a eleição foi muito polarizada também. Então, as pessoas estavam esperando um posicionamento firme dos candidatos, e eu vi que quem tinha esse posicionamento, quem não ficou em cima do muro, foi quem teve as melhores votações”, destacou a parlamentar.

Sobre a composição de sua base de apoio, a deputada pontuou que os votos recebidos ultrapassaram os limites da juventude e envolveram famílias inteiras, desde idosos até crianças que acabaram mobilizando a escolha dos pais.

Ela exemplificou essa participação familiar mencionando a mobilização da jovem Valentina, de 11 anos, que reuniu parentes em prol da candidatura portando um cartaz artesanal com mensagens políticas, e a cena de um menino de 3 anos totalmente coberto por adesivos da campanha ao lado do pai.

A distrital observou que a presença de um grupo jovem e engajado na militância gerou uma conexão afetiva com pais e avós. Segundo a parlamentar, esse público sênior via nos integrantes da equipe a representação dos próprios filhos e a esperança de transformações políticas duradouras.

Na opinião da distrital, a motivação principal dos eleitores esteve associada à afinidade ideológica e ao desejo de construir garantias políticas para os próximos anos. “O que a gente está construindo hoje é um futuro para as próximas gerações, é o que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos e para os nossos netos. Não sou mãe ainda, mas eu sonho em ser mãe, quero ter filhos, e depende da gente, do que a gente está construindo hoje, o que eles vão ter para herdar amanhã?”, completou.

Assista a entrevista na íntegra: