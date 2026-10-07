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Trio é preso por utilizar arma de fogo para extorquir vítima em Águas Claras

O caso ocorreu na Quadra 107, Rua E, em Águas Claras, na noite desta terça-feira (6/10)

PMDF prende trio por porte ilegal de arma de fogo e extorsão em Águas Claras - (crédito: Divulgação/PMDF)
PMDF prende trio por porte ilegal de arma de fogo e extorsão em Águas Claras - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta terça-feira (6/10), três pessoas por porte ilegal de arma na Quadra 107, Rua E, em Águas Claras. Segundo as informações, o trio usava a arma para extorquir uma vítima da região. 

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A ocorrência teve início quando as equipes da PM foram acionadas para verificar informações de que os suspeitos estariam portando arma de fogo nas proximidades de um posto de gasolina desativado da região. Diante das localizações repassadas, os policiais encontraram os envolvidos.

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Na abordagem, os militares confirmaram que um dos suspeitos carregava uma pistola acompanhada de 17 munições intactas. As três pessoas foram presas e a arma de fogo foi apreendida, sendo conduzidas à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para o registro do boletim de ocorrência e adoção de medidas cabíveis.

 

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 07/10/2026 12:21
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