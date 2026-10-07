Suspeito é preso por homicídio de jovem, e comparsa segue foragido

Por José Ghesti*

Nesta quarta-feira (7/10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um suspeito, de 34 anos, pelo homicídio qualificado de um jovem, de 23, em fevereiro de 2022, na localidade de Morro Azul, em São Sebastião. Havia outro mandado a ser cumprido, mas o comparsa conseguiu fugir. Os homens foram denunciados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

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Segundo o delegado Thiago Peralva, a vítima estava próxima ao seu veículo, quando foi surpreendida pelos dois indivíduos, que efetuaram diversos disparos contra ela. O jovem morreu no local, enquanto os autores do crime fugiram em um Gol vermelho. Na mesma noite, ambos foram presos em flagrante em Santa Maria.

O preso foi encaminhado ao 30ª Departamento de Polícia e permanecerá à disposição da Justiça. Victor Hugo da Conceição Bispo, 27 anos, está com o mandado de prisão em aberto e é considerado foragido. A polícia pede que, caso ele seja visto, a PCDF seja acionada pelo telefone 197 ou diretamente na 30ª DP.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti