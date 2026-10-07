Raposa é resgatada após ser encontrada em chácara da Ponte Alta

Uma raposa foi encontrada dentro de uma chácara localizada na Ponte Alta. Por meio da equipe do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), o animal foi resgatado na manhã desta quarta-feira (7).
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Os militares foram acionados após uma moradora informar que a raposa estava acuada no interior da casa. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o animal, que não apresentava ferimentos aparentes, sendo possível realizar o manejo e a contenção de forma técnica e segura.
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Após o resgate e avaliação das condições do animal, a raposa foi solta em uma área verde adequada, retornando para o habitat natural. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) orienta que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas ou em situação de risco, a população deve acionar os órgãos competentes para garantir um resgate seguro.
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