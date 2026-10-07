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Resgate Animal

Raposa é resgatada após ser encontrada em chácara da Ponte Alta

O resgate foi feito pela equipe do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPM) na manhã desta quarta-feira

PMDF resgata raposa acuada no interior de residência na Ponte Alta Norte - (crédito: Divulgação/PMDF)
PMDF resgata raposa acuada no interior de residência na Ponte Alta Norte - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma raposa foi encontrada dentro de uma chácara localizada na Ponte Alta. Por meio da equipe do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), o animal foi resgatado na manhã desta quarta-feira (7).

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Os militares foram acionados após uma moradora informar que a raposa estava acuada no interior da casa. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o animal, que não apresentava ferimentos aparentes, sendo possível realizar o manejo e a contenção de forma técnica e segura.

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Após o resgate e avaliação das condições do animal, a raposa foi solta em uma área verde adequada, retornando para o habitat natural. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) orienta que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas ou em situação de risco, a população deve acionar os órgãos competentes para garantir um resgate seguro.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 07/10/2026 17:02
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