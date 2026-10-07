Distrito Federal realiza 36,4 mil cirurgias eletivas em seis meses

Programa Opera DF foi criado para reduzir tempo de espera por cirurgias sem urgências, consultas e exames, por meio da contratação de hospitais privados e da expansão dos serviços da rede pública - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgou que foram realizadas 36.442 cirurgias eletivas (sem urgência) de janeiro a julho deste ano, um aumento de 35,89% em comparação ao mesmo período de 2025. Com 9,6 mil cirurgias a mais, a média mensal no DF foi elevada para 5.206 procedimentos por mês, atingindo um pico histórico em julho, quando foram feitas 6.153 cirurgias.

A consequência direta desse aumento de procedimentos foi a queda no tempo de espera. Antes, a cirurgia demorava quase três anos e, hoje, segundo a SEE-DF, leva seis dias. A vasectomia teve a fila de espera zerada. O número de pacientes esperando por procedimentos também caiu. Na cirurgia de varizes, a fila caiu de 1.296 para quatro pessoas. Ocorreram quedas semelhantes em cirurgias de hérnia (de 379 para 78), tireoide (de 320 para 27) e ressecção de próstata (de 193 para 47).

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Para a Secretaria de Saúde (SES-DF), o resultado se deu pelas ações do programa Opera DF, criado para reduzir tempo de espera por cirurgias sem urgências, consultas e exames, por meio da contratação de hospitais privados e da expansão dos serviços da rede pública. Desde 2025, a iniciativa promoveu 27 mil cirurgias ambulatórias e 30 mil com internação de maior complexidade.

Para garantir que as cirurgias continuem em crescimento e atrair especialidades médicas mais procuradas, a SES-DF promove ajustes estratégicos financeiros, como novos percentuais de complementação financeira sobre a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na cardiologia, os incentivos garantiram o incremento como implantes de marcapasso e trocas de geradores e desfibriladores. Já na ortopedia, foram beneficiadas cirurgias de alta complexidade, como quadril, joelho, reconstruções ligamentares e intervenções na coluna. Além disso, especialidades como oncologia, cirurgia geral, ginecologia foram ampliadas.