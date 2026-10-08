Outdoor cai sobre carro e deixa um ferido na EPNB

Por José Ghesti*

Um outdoor caiu sobre um carro, nesta quinta-feira (8/10), e deixou uma pessoa ferida na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), em Arniqueira, antes de um viaduto, por volta das 12h.

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A vítima estava instalando um banner quando ambos caíram, atingindo o carro parado na via, de propriedade do homem.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta de 12h. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o outdoor caído sobre o veículo e a vítima ao solo. De imediato, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar e trauma, a vítima foi atendida e transportada ao hospital consciente e orientada.



O outdoor foi retirado da via pelo guincho. Os bombeiros informaram não ser possível informar a dinâmica do acidente.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

