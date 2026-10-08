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Outdoor cai sobre carro e deixa um ferido na EPNB

O acidente foi na Estrada Parque Núcleo Bandeirante, em Arniqueira. O outdoor foi removido, e a vítima foi levada para o hospital

Outdoor cai sobre carro e deixa pessoa ferida - (crédito: divulgação/CBMDF)
Outdoor cai sobre carro e deixa pessoa ferida - (crédito: divulgação/CBMDF)

Por José Ghesti*

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Um outdoor caiu sobre um carro, nesta quinta-feira (8/10), e deixou uma pessoa ferida na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), em Arniqueira, antes de um viaduto, por volta das 12h.

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A vítima estava instalando um banner quando ambos caíram, atingindo o carro parado na via, de propriedade do homem.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta de 12h. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o outdoor caído sobre o veículo e a vítima ao solo. De imediato, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar e trauma, a vítima foi atendida e transportada ao hospital consciente e orientada.

O outdoor foi retirado da via pelo guincho. Os bombeiros informaram não ser possível informar a dinâmica do acidente.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/10/2026 16:07
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