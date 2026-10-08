Cratera de 4 metros de profundidade abre no asfalto da comercial da 714 Norte

Uma cratera abriu no asfalto nas proximidades da comercial da 714 da Asa Norte, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o buraco tem cerca de 1,5m de diâmetro e 4m de profundidade.
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Os bombeiros foram acionados para o local para verificar um asfalto que cedeu. Ao chegarem, encontraram a cratera e isolaram a área para evitar riscos de acidentes. Não houve acidente de trânsito, nem vítimas.
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Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da abertura no do asfalto. No entanto, o Correio entrou em contato com os órgãos competentes para saber a causa da ocorrência.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
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