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Cratera

Cratera de 4 metros de profundidade abre no asfalto da comercial da 714 Norte

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), o buraco tem cerca de 1,5m de diâmetro e 4m de profundidade

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o buraco tem cerca de 1,5 metro de diâmetro e 4 metros de profundidade - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Segundo as informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o buraco tem cerca de 1,5 metro de diâmetro e 4 metros de profundidade - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma cratera abriu no asfalto nas proximidades da comercial da 714 da Asa Norte, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o buraco tem cerca de 1,5m de diâmetro e 4m de profundidade.

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Os bombeiros foram acionados para o local para verificar um asfalto que cedeu. Ao chegarem, encontraram a cratera e isolaram a área para evitar riscos de acidentes. Não houve acidente de trânsito, nem vítimas.

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Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da abertura no do asfalto. No entanto, o Correio entrou em contato com os órgãos competentes para saber a causa da ocorrência.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 08/10/2026 15:05
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