Celina faz apelo a quem se absteve de votar para ir às urnas no segundo turno - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

Durante agenda de campanha na feira de Planaltina na tarde desta quinta-feira (8/10), a governadora e candidata Celina Leão (PP) ao governo do GDF pediu aos eleitores que se abstiveram de votar para irem às urnas no segundo turno.

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“E agora no segundo turno, a gente pede humildemente que as pessoas que deixaram de votar, aqueles que votaram o número errado, compareçam novamente às urnas e votem também. Então, a gente pede, de forma democrática, àqueles que não foram votar, que não deixem de ir. Eu recebi muito feedback de que as filas estavam grandes, eram muitos votos. Agora no segundo turno, vai ser mais rapidinho, são só dois votos”, afirmou Celina.

A governadora e candidata disse que recebeu relatos de pessoas que abandonaram as zonas eleitorais antes de chegar a vez de votar. “Em Brasília está quente, no dia da eleição também estava. Então, algumas pessoas não conseguiram concluir a votação porque pegaram filas grandes. Eu acho que esse segundo turno, por ser mais votação mais rápida, vai ter uma um engajamento maior”, relatou Celina. “É muito importante que as pessoas votem, que a gente possa continuar o trabalho que a gente iniciou”, acrescentou.