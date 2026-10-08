Em Ceilândia, Maria de Lourdes Abadia declara apoio a Celina Leão

Durante um encontro entre Maria de Lourdes Abadia (PSD), primeira governadora do Distrito Federal, e a governadora Celina Leão (PP), na manhã desta quinta-feira (8/10), a veterana da política brasiliense declarou apoio à candidata ao GDF no segundo turno.

Em frente à Caixa D’água de Ceilândia, Maria de Lourdes explicou o apoio a Celina. “Todos sabem que eu fui candidata a deputada federal com projetos. Infelizmente, não fui eleita, e tive o privilégio de ser convidada pela Celina para fazer parte da equipe com o compromisso da construção do Hospital do Idoso, do Hospital do Câncer e do Centro de Convivência do Idoso”, disse.

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Celina agradeceu o apoio recebido. “Eu fiquei muito feliz porque tive a oportunidade de ser secretária do Roriz e da Maria. E a gente sabe onde está o coração dela: que é cuidar das pessoas”, afirmou a candidata em vídeo divulgado nas redes sociais de Maria de Lourdes Abadia.

Além disso, Celina ressaltou os projetos da, agora, apoiadora. “Nós tivemos uma conversa em que os compromissos que ela pediu são muito fáceis de aceitar. Um deles, a construção do Hospital do Câncer, a ordem de serviço está saindo do papel agora. E a segunda, que já estava no nosso plano de governo, que é a criação do Hospital Geriátrico no DF”, pontuou.

Veja o vídeo:



