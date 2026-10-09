Eleitores se reúnem para caminhada de Lula e Grass em Ceilândia nesta sexta

Ana Carolina Alves/CB/D.A Press - (crédito: Eleitores se reúnem para caminhada de Lula e Grass )

Eleitores e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúnem na manhã desta sexta-feira (9/10), em frente à Feira de Ceilândia, para uma caminhada ao lado do presidente, candidato à reeleição, e de Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF).

Cida Gomes, dona de casa, e sua neta, de 12 anos, são duas das muitas manifestantes. Ela diz que sua principal preocupação é com os trabalhadores e com a democracia.

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“A gente quer que a nossa democracia continue, porque estamos correndo um sério risco de deixar de tê-la. Quem já viveu a ditadura sabe como era. A gente tem que ficar com o pé atrás”, acredita Gomes.

A mobilização reúne brasilienses de diferentes idades na região administrativa com o maior número de eleitores do DF. O ato faz parte da campanha dos candidatos para o segundo turno das eleições de 2026.

A expectativa é de que a caminhada comece às 9h e percorra as vias centrais de Ceilândia. Lula e Grass devem acompanhar o trajeto em um trio elétrico.