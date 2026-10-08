Rotam apreende mais de 40kg de maconha em casa ligada à facção do DF

Droga estava dentro de uma casa em Vicente Pires - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares da Rotam da Polícia Militar do DF apreenderam, nesta quinta-feira (8/10), mais de 40kg de maconha em uma casa de Vicente Pires. Os tabletes estavam em um carro, um HRV, e em uma caixa de papelão no interior da residência prontos para serem distribuídos. Duas pessoas foram presas.

A apreensão ocorreu após a polícia receber uma denúncia anônima. As equipes presenciaram o carro saindo da casa e abordaram o motorista. O Correio apurou que o condutor chama-se Matheus Cardoso da Costa. No veículo, havia cinco tabletes de maconha. Dentro da casa, a polícia encontrou mais 35.

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O outro preso é San Hebert Pereira de Sena. Segundo a corporação, a dupla tem vínculo com o Comboio do Cão, facção do DF. A droga e os presos foram conduzidos à delegacia.