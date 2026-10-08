Em encontro com empresários do DF, Celina defende menos impostos

A governadora e candidata Celina Leão se reuniu, na noite desta quinta-feira (8/10), com empresários do setor produtivo do Distrito Federal. Na ocasião, ela defendeu um Brasil com menos impostos e também a eleição de Flávio Bolsonaro para a presidência da República.

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“A gente quer um país com prosperidade, um país onde a economia não coma o nosso dinheiro com as taxas de juros. Vocês todos são empresários. Quem aguenta aumento de impostos mais no nosso país? Ninguém”, afirmou Celina. “Ninguém sabe como é que vai ser o imposto único que vai começar a funcionar a partir do ano que vem. Só tem uma pessoa capaz de brecar isso e de trazer desenvolvimento, de dar um choque na máquina pública. E não é o PT, porque faz cinco mandatos que eles estão lá e não conseguem fazer isso. É o Flávio Bolsonaro.

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Alem de Celina, estiveram presentes no encontro a senadora recém eleita Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal recém eleito Izalci (PL). Entre os representantes do setor produtivo presentes estavam o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do DF (Sindhobar), Jael Silva, e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), Sebastião Abritta.