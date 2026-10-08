Homem que sofreu AVC desaparece em Samambaia; família pede ajuda

Francisco das Chagas Zifirino, de 70 anos, desapareceu na tarde da última quarta-feira (7/10), na QR 321 de Samambaia. Segundo a filha, Thaisa das Chagas, o pai sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que o deixou com sequelas e dificuldades de se comunicar e reconhecer pessoas e locais.
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Na última vez que foi visto, por volta das 15h, Francisco estava vestindo uma blusa azul claro e uma bermuda marrom. Qualquer informação sobre o paradeiro de Francisco pode ser comunicada à polícia pelo telefone 190 ou para a família através do telefone 61 9143-1236 (Thaisa).
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postado em 08/10/2026 22:14