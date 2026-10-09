Lula pede votos para Grass e convoca apoio e engajamento

Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu votos para Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, e associou a disputa eleitoral às denúncias envolvendo o Banco de Brasília (BRB).













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Em discurso na caminhada em Ceilândia, Lula afirmou que o país não deve ser governado por pessoas que, segundo ele, teriam desviado recursos da instituição financeira. “Esse país não será governado por aqueles que roubaram R$ 12 bilhões do BRB. Por isso, temos que votar no companheiro Leandro para governador do DF”, declarou.

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Lula convocou apoiadores a se engajarem na campanha de Grass e de sua candidata a vice, Dora Gomes (PV). “Quem está do lado das crianças, dos jovens, das mulheres, de todo o povo brasileiro é Viva Lula, viva o Brasil, viva o Distrito Federal e viva Ceilândia”, afirmou.

Ao encerrar a fala, o presidente voltou a demonstrar apoio à candidatura petista no DF e incentivou a mobilização dos aliados para o segundo turno. “Bora Lula, bora Grass, bora Dora. Vamos à luta, meu caro”, disse.