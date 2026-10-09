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Atirador dispara de carro e fere três pessoas em bar de Santa Maria

O autor chegou ao local em uma bicicleta. Entrou em um carro e, em seguida, abriu fogo contra as vítimas

Crime ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (9/10) - (crédito: @santaZapzap/Reprodução)
Crime ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (9/10) - (crédito: @santaZapzap/Reprodução)

Três pessoas foram baleadas em um bar da CL 210 de Santa Maria no fim da tarde desta sexta-feira (9/10). Duas das vítimas foram encaminhadas, por testemunhas, ao hospital da região, e a terceira foi atendida pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

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Populares informaram aos policiais que um homem chegou ao estabelecimento em uma bicicleta. Desceu, entrou em um carro e, pela janela do veículo, efetuou os disparos contra os frequentadores. A polícia não informou o estado de saúde das vítimas. 

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Até a última atualização desta reportagem, o autor não havia sido preso. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 09/10/2026 18:47
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