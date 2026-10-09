Atirador dispara de carro e fere três pessoas em bar de Santa Maria

Crime ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (9/10) - (crédito: @santaZapzap/Reprodução)

Três pessoas foram baleadas em um bar da CL 210 de Santa Maria no fim da tarde desta sexta-feira (9/10). Duas das vítimas foram encaminhadas, por testemunhas, ao hospital da região, e a terceira foi atendida pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Populares informaram aos policiais que um homem chegou ao estabelecimento em uma bicicleta. Desceu, entrou em um carro e, pela janela do veículo, efetuou os disparos contra os frequentadores. A polícia não informou o estado de saúde das vítimas.

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Até a última atualização desta reportagem, o autor não havia sido preso.