Identificado suspeito de roubo que terminou com morte de sargento da PM

Durante as buscas pelos criminosos, uma viatura da Rotam capotou na GO-521. O acidente resultou na morte do primeiro-sargento da Polícia Militar Elessandro Leite Alves. - (crédito: Divulgação: PCDF)

A Polícia Civil do DF (PCDF) identificou um dos três suspeitos de um assalto ocorrido em São Sebastião na manhã dessa quinta-feira (8/10). Márcio Alves de Oliveira fugiu em um HB20 junto aos comparsas. Durante o patrulhamento pela captura dos criminosos, uma viatura da Rotam capotou na GO-521 na via e resultou na morte do primeiro-sargento da Polícia Militar Elessandro Leite Alves. Márcio, portanto, fugiu para uma área de mata posteriormente, trocou tiros com policiais de outras equipes e morreu.

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A sequência dos fatos ocorreu entre a manhã e noite de quinta-feira (8/10). Pela manhã, os três criminosos renderam uma vítima no momento em que ela chegava em casa, no bairro Residencial Oeste, em São Sebastião. Anunciaram o assalto e levaram joias, celulares e dinheiro, segundo a PCDF.

A 30ª Delegacia de Polícia identificou o carro e os suspeitos e deram início às diligências. A partir da identificação do veículo, os policiais descobriram que o trio se deslocava para Goiás. A Polícia Militar goiana iniciou o patrulhamento e, durante a perseguição, houve a capotagem da viatura que resultou na morte do sargento.

Confronto



Márcio Alves, um dos suspeitos, colidiu na traseira de um ônibus, desceu do carro e fugiu a pé para uma área de mata. As buscas se estenderam e, segundo a polícia, o suspeito atirou contra as equipes. Ele foi baleado e morto.

De acordo com o delegado Thiago Peralva, da 30ª DP, Márcio tinha registros criminais anteriores no Distrito Federal por roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Foram recuperados parte dos bens subtraídos da vítima e apreendido o veículo HB20 utilizado na prática do crime. “As investigações seguem para identificar e localizar os outros dois envolvidos”, afirmou.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 197.