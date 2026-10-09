Delegado da Polícia Civil do DF lança livro sobre corrupção e impunidade

O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Petter Fischer Ranquetat lançou o livro Corrupção e Impunidade, publicado pela Editora Almedina, do Grupo Editorial Alta Books. A obra, resultado de sua pesquisa de mestrado em direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB), investiga se a impunidade contribui para a disseminação de práticas corruptas.

O estudo examina o problema a partir de duas áreas: a Teoria Econômica do Crime e a Economia Comportamental. A primeira analisa como os custos e os benefícios associados a uma conduta podem influenciar a decisão de cometer um delito. A segunda investiga como fatores psicológicos, vieses cognitivos e percepções afetam as escolhas individuais.

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Segundo o autor, a impunidade é frequentemente apontada como um dos fatores que favorecem a corrupção. O livro busca compreender como a percepção de que a possibilidade de punição é baixa pode interferir nas decisões de pessoas envolvidas em práticas corruptas.

Inicialmente, a obra apresenta conceitos, origens históricas e manifestações da corrupção e da impunidade no Brasil. Em seguida, recorre à teoria do economista Gary Becker, que estuda o comportamento criminoso a partir de incentivos e da avaliação de riscos. A última parte aborda contribuições dos pesquisadores Daniel Kahneman e Amos Tversky sobre racionalidade limitada, heurísticas e vieses cognitivos.

As versões impressa e digital estão à venda na Amazon. A edição física deverá chegar posteriormente às principais livrarias do país.