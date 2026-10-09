No sétimo saidão de 2026, Justiça libera 1,4 mil presos no DF

Mais de 1,4 mil presos foram liberados nesta sexta-feira (9/10) para a sétima saída temporária de 2026. O período do chamado saidão vai até terça-feira (13/10).

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF), foram liberados 1.479 reeducandos, incluindo 79 mulheres, do Complexo Penitenciário da Papuda, do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A saída temporária é prevista pela Portaria 02/2026, da Vara de Execuções Penais (VEP/DF), e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto. Até o fim de 2026, ocorrerão mais duas saídas.