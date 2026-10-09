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Sistema prisional

No sétimo saidão de 2026, Justiça libera 1,4 mil presos no DF

A saída temporária é prevista pela Portaria 02/2026, da Vara de Execuções Penais (VEP/DF), e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto

09/10.2026 Ed Alves CB/DA Press. CB Poder. 7ª Saidinha de 2026 . - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
09/10.2026 Ed Alves CB/DA Press. CB Poder. 7ª Saidinha de 2026 . - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Mais de 1,4 mil presos foram liberados nesta sexta-feira (9/10) para a sétima saída temporária de 2026. O período do chamado saidão vai até terça-feira (13/10). 

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Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF), foram liberados 1.479 reeducandos, incluindo 79 mulheres, do Complexo Penitenciário da Papuda, do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina. 

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A saída temporária é prevista pela Portaria 02/2026, da Vara de Execuções Penais (VEP/DF), e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto. Até o fim de 2026, ocorrerão mais duas saídas. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 09/10/2026 16:07
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