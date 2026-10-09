Celina e Michelle Bolsonaro prometem recursos para o Entorno

A governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), prometeu reduzir o preço das passagens de ônibus e integrar o transporte público do Entorno ao sistema do DF e de Goiás. A declaração foi feita nesta sexta-feira (9/10), durante reunião com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Ao lado das senadoras Michele Bolsonaro (PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF), Celina também pediu mobilização dos eleitores do Entorno que têm título eleitoral no Distrito Federal.



Segundo a candidata, a redução da tarifa seria viabilizada por meio de subsídios e da participação do governo federal em um consórcio com o DF e Goiás. “O primeiro compromisso meu e do Daniel (Vilela, governador eleito de Goiás) é com o transporte público. Nós vamos fazer um transporte público integrado e licitado; não haverá ônibus velho ou sem cinto de segurança, caindo aos pedaços. Além disso, o preço da passagem vai cair, o que é o mais importante”, afirmou, ao lado do candidato a vice-governador, Daniel de Castro (PP). Celina também disse que pretende levar o BRT até Luziânia (GO).

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Durante o encontro, Michele Bolsonaro afirmou que pretende destinar recursos de seu orçamento parlamentar para ações no DF e no Entorno. A senadora citou áreas como segurança pública, saúde e educação e declarou apoio à candidatura de Celina. “O nosso compromisso é com o Fundo Constitucional. Estamos unindo forças, Celina, para que possamos cuidar verdadeiramente do nosso povo do Entorno”, disse. Michele também mencionou a atuação da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e afirmou que as parlamentares pretendem unir esforços para ampliar investimentos na região.

Já a senadora Damares Alves defendeu a articulação com o governo federal para captar recursos e viabilizar projetos para os municípios do Entorno. “Nós sabemos, prefeitos, aonde estão os dinheiros federais. Nós sabemos o caminho da roça”, declarou. Ela afirmou que pretende organizar projetos para apresentar aos ministérios e disse que a bancada federal atuará em conjunto com os governos do DF e de Goiás. “Vocês não estão órfãos mais”, afirmou aos representantes municipais.

Ao fim do encontro, Celina pediu que prefeitos e vereadores mobilizem eleitores que moram no Entorno, mas votam no DF. A candidata voltou a mencionar a diferença de 167 votos que, segundo ela, separou a chapa da vitória no primeiro turno. “Precisamos conscientizar o eleitor do Entorno que tem o título no DF a vir votar”, declarou.