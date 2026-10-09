Homem suspeito de matar mulher em Ceilândia salta de passarela e é preso

Um homem de 42 anos, suspeito de praticar um feminicidio, foi preso na tarde desta sexta-feira (9/10), após se jogar de uma passarela na BR-070.
Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime aconteceu no Conjunto L da QNR 3, em Ceilândia, por volta das 15h30. Equipes do 10° Batalhão chegaram ao local e constataram a morte da mulher e a fuga do suspeito.
Durante as buscas, as equipes encontraram o homem em uma passarela da BR-070. Quando ele avistou as viaturas, tentou contra a própria vida, saltando da passagem.
Após a queda, os policiais alcançaram o homem e o prenderam. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Segundo as informações dos militares, o homem teve uma fratura na perna.
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem ficou preso por 10 anos após ter cometido um feminicídio em 2013. A PMDF também informou que ele saiu da prisão em 2023.
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postado em 09/10/2026 18:00