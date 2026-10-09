Suspeito de matar mulher em Ceilândia foi condenado em 2015 por feminicídio

O homem fugiu do local do crime e saltou de passarela ao avistar viaturas da PMDF - (crédito: Divulgação/PMDF)

O homem suspeito de matar a mulher, e que se jogou de uma passarela na BR-070, na tarde desta sexta-feira (9/10), já foi condenado pela Justiça por assassinar uma outra mulher, identificada como Juliana Pereira de Sales, em 2009. À época, ela era companheira do homem.

O suspeito, identificado como Flávio da Mota Santo, teria cometido feminicídio, nesta tarde, contra Patrícia Gaspar dos Santos, 41 anos. O crime ocorreu no Conjunto L da QNR 3 de Ceilândia. Segundo a Polícia Militar, a vítima já estava morta quando o socorro chegou.

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Após o crime, Flávio foi a um passarela da BR-070. Quando avistou as viaturas, tentou contra a própria vida e saltou da passagem. Ele sofreu uma fratura na perna e foi encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Condenação

Em 4 de maio de 2015, o Tribunal do Júri de Planaltina condenou Flávio a 15 anos de prisão pelo assassinato da então companheira, Juliana Pereira. O crime ocorreu em fevereiro de 2009, no Vale do Amanhecer, Planaltina-DF, em razão de o réu não aceitar que a vítima encerrasse o relacionamento que mantinham.

Em plenário, o representante do Ministério Público sustentou integralmente a pronúncia, inclusive, que o crime ocorreu prevalecendo o acusado das relações domésticas, e pediu pela condenação do réu. A defesa sustentou a exclusão das qualificadoras.

Ao apreciar os quesitos, os jurados votaram positivamente para o primeiro e segundo quesitos, não absolveram o réu no terceiro quesito e entenderam pela presença das qualificadoras de motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.