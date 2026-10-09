Encontro da cafeicultura reúne produtores rurais e técnicos do DF e Entorno

O Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), na Granja do Torto, será palco do Segundo Encontro da Cafeicultura do Distrito Federal e Entorno na próxima quarta-feira (14/10). O evento reunirá produtores, técnicos e especialistas para debater produtividade, cafés especiais, comercialização e estratégias de geração de renda. A participação é gratuita.
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O encontro é promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensionista Rural (Emater-DF) e pela Embrapa Café. O tema será “Pequenas Áreas, Grandes Valores: Caminhos para Produzir Café de Qualidade e Gerar Renda”.
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Ao longo do dia, serão discutidas questões como o cenário atual da cafeicultura, práticas para produzir melhor, estratégias para o fortalecimento da produção para os próximos anos, e a participação de mulheres e jovens na atividade. O encontro também terá espaço para troca de experiências entre produtores e se encerrará com degustação de cafés especiais (arábica e canéfora).
O evento é gratuito, mas é necessário fazer a inscrição por meio de formulário eletrônico.
Serviço
II Encontro da Cafeicultura do Distrito Federal e Ride
Data: 14 de outubro de 2026
Horário: 8h30 às 16h30
Local: SebraeLab — Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), Granja do Torto
Participação: gratuita
Inscrições: II Encontro Técnico da Cafeicultura no Distrito Federal e RIDE
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