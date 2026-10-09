Catálogo de turismo rural da Emater-DF abre inscrições para agricultores

Produtores têm até 30 de novembro para se inscrever no catálogo de turismo rural da Emater-DF - (crédito: Divulgação/Emater-DF)

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) abre as inscrições para produtores rurais do DF interessados em divulgar produtos e experiências na segunda edição do catálogo Conexões e Experiências: Turismo, Histórias e Produtos do Campo que Encantam. Os agricultores que tiverem cadastro ativo no órgão podem se inscrever até 30 de novembro deste ano.

O catálogo reúne fotografias, histórias de produtores e vídeos acessados por QR Codes, apresentando os produtos e as experiências disponíveis no meio rural. Na primeira edição, foram reunidas 40 propriedades e cerca de 300 produtos para divulgação dos agricultores. Nesta segunda edição, será disponibilizado versões impressas e digitais, em português e em inglês.

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Além do requisito de ter cadastro ativo na Emater-DF e ser acompanhado pelos técnicos da empresa, os participantes do catálogo devem ter produtos agroindustriais regularizados e propriedades com atividades turísticas em funcionamento. Também estão previstas parcerias entre segmentos que, por exemplo, oferecem apenas produtos ou apenas experiências de turismo, mas que podem participar por meio da integração com outros produtores, conforme as regras do edital.

Para se inscrever, é necessário que o agricultor envie, pelo e-mail projetoconexoes@emater.df.gov.br, os documentos exigidos, como identidade e CPF, declaração de produtor rural emitida pela Emater, termo de participação e autorização de uso de imagens, comprovante de registro dos produtos e fotos atuais da propriedade ou dos produtos.

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Caso o produtor já tenha participado da primeira edição do catálogo, não será necessário realizar uma nova inscrição. A Emater-Df entrará em contato por e-mail para atualizar e padronizar as informações desses empreendimentos. As dúvidas podem ser encaminhadas ao mesmo e-mail de inscrição.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado