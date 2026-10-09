Temperatura pode chegar a 34ºC durante fim de semana no DF

Bom dia, Brasília! O Distrito Federal terá uma sexta-feira (9/10), de calor, céu claro e baixa umidade, cenário que deve se manter durante o fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram mínima de 19°C e podem chegar a 33°C. O órgão de pesquisa informou que a umidade deve atingir os 20% e emitiu um alerta amarelo de perigo potencial.

De acordo com o Inmet, durante o fim de semana, a temperatura na capital deve subir um pouco, com mínima de 20°C e máxima de 34°C. A umidade relativa do ar ficará entre 20% e 60%. Segundo a meteorologista Luciana Cirino, a tendência é de manutenção das condições de tempo seco, com temperaturas elevadas e pouca variação na previsão.

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A persistência dessas condições está relacionada à atuação de uma massa de ar seco sobre a região. “Estamos na primavera e essa massa de ar seco tende a se estabelecer nessa área”, explicou a meteorologista. Ela acrescentou que a atuação de sistemas atmosféricos favorece a permanência do ar seco sobre a porção central e parte do Nordeste do Brasil por alguns dias.

Sem chuvas



Apesar de a primavera ser marcada pelo retorno gradual das chuvas mais frequentes na região, ainda não há perspectiva de mudança significativa nas condições do tempo no DF, segundo Luciana. A tendência é de continuidade dos dias secos e de temperaturas elevadas.

Apesar do calor previsto, não há indicação confirmada de uma onda de calor na capital. Segundo a meteorologista, as temperaturas esperadas estão relacionadas às características do período da primavera e à persistência da massa de ar seco sobre a região.

# Suspeito de aplicar golpes de R$ 60 mil contra idosos é preso no DF

*Homem é apontado como integrante de quadrilha que usa máquinas de cartão para realizar cobranças fraudulentas; grupo causaria prejuízos diários superiores a R$ 100 mil*

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em golpes com máquinas de cartão de crédito foi preso nesta quinta-feira (8), após causar um prejuízo estimado em R$ 60 mil a dois idosos no Distrito Federal. O grupo é apontado como responsável por fraudes que provocariam perdas superiores a R$ 100 mil por dia contra moradores da área central de Brasília.

A prisão ocorreu por volta das 11h, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), na altura do Riacho Fundo I. O suspeito foi localizado por equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em uma ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Durante a ocorrência, foram apreendidas oito máquinas de cartão de crédito.

De acordo com informações levantadas pelos policiais, os criminosos utilizavam dados pessoais e bancários das vítimas, principalmente idosos com limites elevados de crédito, para realizar as fraudes. Uma das estratégias consistia em entrar em contato com as vítimas na data de aniversário, informando que elas receberiam um presente.

Ao chegar à residência, o suspeito se apresentava como entregador de um estabelecimento comercial e solicitava o pagamento de uma pequena taxa de entrega, geralmente entre R$ 10 e R$ 15. Durante a cobrança, porém, manipulava a máquina de cartão para realizar transações de valores elevados, sem o conhecimento das vítimas.

O homem foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis. Segundo a PMDF, ele possui extensa ficha criminal, com passagens por estelionato e furto cometidos em São Paulo.