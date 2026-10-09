Michelle Bolsonaro e Celina Leão pedem mobilização para 2° turno no DF

Em evento que reuniu centenas de apoiadores, a candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Celina Leão (PP) pediu mobilização de seus eleitores para o 2° turno, durante um ato de apoio à reeleição na Granja do Torto, nesta sexta-feira (9/10). Ao lado da senadora Michelle Bolsonaro (PL-DF), Celina voltou a mencionar a diferença de 167 votos que, segundo ela, separou a chapa da vitória no primeiro turno e atribuiu parte do resultado aos eleitores que teriam digitado o número 22, em vez do 11, na votação para governador.

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“Quando chegou o resultado, no primeiro dia, eu questionei: ‘Poxa, 167, isso era uma reunião, será que eu deixei de fazer alguma coisa?’. Depois, vieram 26 mil votos para 22”, afirmou Celina. A candidata disse que pretende manter contato com os eleitores durante a campanha e pediu que os apoiadores ensinem a população a votar. “Agora é mais fácil, é 11 o primeiro voto; é para ensinar o seguinte: vota 11, confirma, depois vota 22 e confirma”, detalhou, em referência também à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).

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Michele Bolsonaro convocou os apoiadores a intensificar a mobilização nas próximas semanas. A senadora destacou que a campanha terá mais 21 dias de atividades até a votação de 25 de outubro e defendeu que os eleitores sejam orientados sobre os números dos candidatos. “O que ela (Celina Leão) precisa agora é que todos vocês estejam mobilizados, que vocês todos estejam virando voto”, disse. Michele também declarou apoio à continuidade de Celina no governo e destacou a atuação conjunta com as senadoras Bia Kicis (PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF).

Durante o discurso, Michelle afirmou que a campanha foi marcada pelo contato direto com os eleitores e agradeceu pelos votos recebidos na disputa ao Senado. “Fizemos uma campanha limpa, fizemos uma campanha propositiva, fizemos uma campanha de muito contato físico, de olhar nos olhos, de conexão, de verdade, porque a verdade, ela conecta”, declarou. A senadora defendeu investimentos em áreas como segurança pública e destacou o compromisso com o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).