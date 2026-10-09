Com Michelle e Damares, Celina Leão reforça aliança com senadoras do DF

A governadora e candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), cumpriu agenda política em Planaltina na noite desta quinta-feira (8). O encontro reuniu apoiadores e lideranças aliadas, como a senadora Damares Alves (Republicanos) e a recém-eleita para uma cadeira no Senado Michelle Bolsonaro (PL), além do deputado distrital reeleito Pepa (PP).

Durante o evento, Celina apresentou os projetos previstos para a região administrativa e ressaltou que a execução das propostas dependerá da articulação com o Congresso Nacional. Entre as prioridades elencadas para o Arapoanga, a governadora citou a implantação do sistema de BRT, a construção de um Restaurante Comunitário e a ampliação da rede de escolas e creches.

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Ao detalhar as ações em andamento, Celina destacou a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na comunidade e reforçou a importância do apoio bancada federal para viabilizar os novos equipamentos públicos. "Já estamos construindo uma UPA no Arapoanga. E eu vou precisar de dinheiro da Michelle e da Damares para construir um restaurante comunitário no Arapoanga e para a creche também. Vai ser um trabalho em conjunto para fazermos boas entregas para a população do Distrito Federal", declarou.