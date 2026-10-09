Celina Leão promete ampliar proteção às mulheres e reduzir filas na saúde

Em entrevista à Rádio Alpha FM, a candidata e atual governante discorreu sobre proteção ás mulheres e saúde no DF - (crédito: Gui Gomes)

Durante agenda de campanha, a governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que pretende ampliar as políticas de proteção às mulheres e melhorar o atendimento na rede pública de saúde. Em entrevista inaugural da Rádio Alpha FM, nesta sexta-feira (9/10), a candidata destacou programas de acolhimento a vítimas de violência doméstica e medidas para diminuir as filas de cirurgias e consultas.

A atual chefe do Buriti também falou sobre a importância de manter contato direto com a população para identificar demandas e buscar soluções para problemas nas cidades. Durante a conversa, Celina também comentou a participação feminina na política e as prioridades para um eventual novo mandato.

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Ao abordar a violência contra as mulheres, Celina afirmou que o enfrentamento ao feminicídio exige ações articuladas, desde o acolhimento das vítimas até a garantia de condições financeiras para que elas consigam sair de relacionamentos abusivos. “Isso está muito arraigado na nossa sociedade. Infelizmente, muitas não têm coragem de denunciar”, afirmou.

Entre as iniciativas citadas pela governadora está o programa Viva Flor, voltado à proteção de mulheres em situação de violência. “Eu nunca perdi nenhuma mulher que tá sob a cobertura desse programa”, afirmou. Segundo Celina, a proteção oferecida pelo programa independe de decisão judicial.

A candidata também mencionou a oferta de qualificação profissional por meio de programas como o Renova e o Qualifica, com o objetivo de ampliar a autonomia financeira das mulheres. Além disso, destacou a ampliação da rede pública de atendimento, que, segundo ela, passou de 14 para 32 equipamentos de proteção às mulheres.

Celina ressaltou a importância das Casas da Mulher Brasileira como espaços de acolhimento para vítimas que ainda não se sentem preparadas para registrar uma ocorrência policial.

“Às vezes, a mulher não quer ir na delegacia no primeiro momento. Ela quer ser acolhida, ela quer entender qual é o direito dela, quais são os crimes que estão sendo cometidos contra ela. E a Casa da Mulher Brasileira é o ambiente adequado”, afirmou.

Saúde

Na ocasião, Celina afirmou que o governo trabalha para reduzir a espera por cirurgias e ampliar a capacidade de atendimento da rede pública. “Peguei uma fila de mais de 33 mil cirurgias. Nós contratamos 20 mil cirurgias no privado e começamos as cirurgias de baixa complexidade”, disse.

Celina também citou dados que, segundo ela, demonstram avanços na realização de cirurgias eletivas no Distrito Federal. “Saiu agora uma pesquisa no Ministério da Saúde e o DF é o estado que mais avançou em cirurgias eletivas. Nós crescemos 31%”, declarou.

A governadora acrescentou que pretende ampliar a capacidade de atendimento da rede pública com a entrega de sete novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ainda neste ano. “Sou uma governadora que acredita muito que a saúde começa na porta da casa do cidadão e com atenção básica”, afirmou.