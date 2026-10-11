Parque da Cidade completa 48 anos como símbolo de lazer em Brasília

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek completa 48 anos, neste domingo (11/10), como um dos principais espaços de lazer de Brasília. Inaugurado em 11 de outubro de 1978, o parque tem 420 hectares e recebe cerca de 700 mil visitantes por mês. Para quem frequenta ou trabalha no espaço, o aniversário também é uma oportunidade de destacar a importância do parque e cobrar melhorias na estrutura.

Além de reunir projetos de nomes como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Athos Bulcão e Burle Marx, o local faz parte da rotina de moradores que buscam lazer ao ar livre, passeios em família e contato com a natureza.

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Moradora do Riacho Fundo II, Simone Viana, de 40 anos, escolheu o aniversário do parque para levar os filhos Valentina, de 9 anos, e Teo, de 6, para um passeio ao ar livre. “É tranquilo, é um espaço de família mesmo. Tem muito espaço para eles curtirem e é um lugar completo, com alimentação, parque e várias opções de lazer”, afirmou.

Para o policial militar aposentado Paulo Roberto Maciel, 68, o Parque da Cidade é um diferencial da capital. A dimensão da área e as possibilidades de lazer fazem do espaço um lugar especial. “Acho que poucas capitais do Brasil têm um lugar assim. Se considerar a metragem, é uma das maiores áreas urbanas do mundo”, avaliou.

Ao mesmo tempo, ele chama a atenção para a conservação dos equipamentos, especialmente dos banheiros, e para os atos de depredação. “No geral, é um excelente espaço. Espero que os administradores façam a parte deles e tirem os projetos do papel”, destacou.

A história do parque também se confunde com a de quem trabalha ali. Há 12 anos, Carina Sales, 40, vende pipoca no local e acompanha de perto o movimento de famílias e crianças. “O que eu gosto é de ver as crianças se divertindo e os pais trazendo os filhos para aproveitar juntos”, contou.

Carina espera, porém, que os próximos anos tragam mudanças concretas. “Espero mais melhorias, porque está precisando. Os quiosques continuam os mesmos de 12 anos atrás”, ressaltou.













Investimentos

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), o parque passa por um processo de modernização, com investimentos em infraestrutura, segurança, lazer e recuperação de espaços históricos. Entre as melhorias realizadas, o GDF destacou a modernização da iluminação com tecnologia LED, a reforma dos banheiros, a instalação de novos bebedouros e o reforço da segurança com mais 16 vigilantes. O parque também ganhou 48 novas churrasqueiras, ampliando as opções de lazer e convivência para as famílias.

Outra frente de trabalho, segundo o o GDF, envolve a recuperação de espaços tradicionais, como o Castelinho, e a criação da Praça do Pôr do Sol. "O parque também passou a receber eventos esportivos nacionais e internacionais, consolidando sua importância para o esporte, o turismo e a qualidade de vida no Distrito Federal", informou o GDF em nota.

Piscina com Ondas

Para o GDF, um dos projetos mais simbólicos é a recuperação da tradicional Piscina com Ondas, fechada desde 1997. Com investimento anunciado de R$ 18,2 milhões, a obra prevê a modernização do complexo aquático, com novas atrações para crianças e adultos, incluindo rio lento, brinquedos aquáticos e espaços de convivência.

O pacote de revitalização contempla, ainda, iniciativas como a padronização dos quiosques, a instalação de novos brinquedos no Parque Ana Lídia, a recuperação da orla da Lagoa dos Patos, a revitalização da Praça das Fontes de Burle Marx e a reforma do Pavilhão. Também estão previstas melhorias nos espaços comerciais e de alimentação, buscando ampliar o conforto e as opções de serviços oferecidos aos frequentadores.



