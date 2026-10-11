DF registra máxima de 34°C e umidade de 15% neste domingo

Orientação é consumir bastante líquido ao longo de todo o dia, utilizar protetor solar, hidratar as vias aéreas com soro fisiológico e priorizar ambientes umidificados - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Sem trégua, o calor continua na rotina dos brasilienses. Para este domingo (11/10), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem registrar máxima de 34°C, enquanto a mínima fica na casa dos 18°C. O ponto de atenção para a população ao longo é a queda acentuada da umidade relativa do ar, que pode despencar para até 15% durante a tarde.

O índice aciona o sinal de alerta devido aos riscos de ressecamento de mucosas, problemas respiratórios e desidratação, além de intensificar o perigo de incêndios florestais na capital federal. A umidade máxima pode chegar a até 80%.

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No período da tarde, o céu ganha muitas nuvens, mas o calor e o clima seco persistem. Os ventos seguem na direção Nordeste-Leste, variando de fracos a moderados com ocorrência de rajadas. À noite, a ventania perde força, soprando de forma fraca na direção Norte-Nordeste.

Para amenizar os impactos desse calor, a orientação é consumir bastante líquido ao longo de todo o dia, utilizar protetor solar, hidratar as vias aéreas com soro fisiológico e priorizar ambientes umidificados, evitando atividades físicas ao ar livre no período mais quente e seco, entre 10h e 16h.