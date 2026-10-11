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PREVISÃO DO TEMPO

DF registra máxima de 34°C e umidade de 15% neste domingo

Com variação de poucas a muitas nuvens ao longo do dia, clima permanece quente e seco na capital federal

Orientação é consumir bastante líquido ao longo de todo o dia, utilizar protetor solar, hidratar as vias aéreas com soro fisiológico e priorizar ambientes umidificados - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Orientação é consumir bastante líquido ao longo de todo o dia, utilizar protetor solar, hidratar as vias aéreas com soro fisiológico e priorizar ambientes umidificados - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Sem trégua, o calor continua na rotina dos brasilienses. Para este domingo (11/10), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem registrar máxima de 34°C, enquanto a mínima fica na casa dos 18°C. O ponto de atenção para a população ao longo é a queda acentuada da umidade relativa do ar, que pode despencar para até 15% durante a tarde. 

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O índice aciona o sinal de alerta devido aos riscos de ressecamento de mucosas, problemas respiratórios e desidratação, além de intensificar o perigo de incêndios florestais na capital federal. A umidade máxima pode chegar a até 80%.

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No período da tarde, o céu ganha muitas nuvens, mas o calor e o clima seco persistem. Os ventos seguem na direção Nordeste-Leste, variando de fracos a moderados com ocorrência de rajadas. À noite, a ventania perde força, soprando de forma fraca na direção Norte-Nordeste.

Para amenizar os impactos desse calor, a orientação é consumir bastante líquido ao longo de todo o dia, utilizar protetor solar, hidratar as vias aéreas com soro fisiológico e priorizar ambientes umidificados, evitando atividades físicas ao ar livre no período mais quente e seco, entre 10h e 16h.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 11/10/2026 11:50
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