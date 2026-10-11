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Na trave! Bolão de Taguatinga quase leva prêmio da Mega-Sena deste domingo

Ninguém acertou as seis dezenas da modalidade no país neste domingo (11/10), mas teve gente que passou bem perto

A sorte passou perto do DF! - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
A sorte passou perto do DF! - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O sorteio 3069 da modalidade da Mega-Sena que ocorreu na manhã deste domingo (11/10) não foi gabaritado por ninguém no Brasil. Os números foram sorteados foram 05-19-22-44-47-57. Com isso, o prêmio segue acumulado em R$ 150 milhões e previsão de sorteio para a próxima quarta-feira.

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Mas a sorte ainda passou bem perto do Distrito Federal. Cinco apostas da capital acertaram cinco dezenas na modalidade. Uma delas foi um bolão de 12 cotas registrado em Taguatinga Norte, na Casa Lotérica Bicalho (Quadra CND 3, Lote 5). Os sortudos dividirão R$ 52.190,40.

O segundo bilhete de Brasília quase levou o prêmio foi registrado na Casa Lotérica Radio Centro (SRTVN Quadra 702 Bloco P). Foi uma aposta simples. A terceira aposta, também simples, foi registrada na Casa Lotérica Setor Econômico (St. Sudoeste Comércio Local Sudoeste 504 Lj 16). Cada uma levou R$ 26.095,23. As outras duas apostas que acertaram cinco dezenas foram feitas em meio digitais — e a Caixa não indica a localidade por segurança.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 11/10/2026 16:11 / atualizado em 11/10/2026 16:16
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