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Grass visita quadra de escola de samba do DF e defende retomada de desfiles

Candidato do PT ao Governo do DF visitou a Acadêmicos da Asa Norte e criticou falta de continuidade das políticas culturais

Leandro Grass visita escola de samba do DF e defende volta dos desfiles - (crédito: Vinicius Loures)
Leandro Grass visita escola de samba do DF e defende volta dos desfiles - (crédito: Vinicius Loures)

Durante visita à quadra da Escola de Samba Acadêmicos da Asa Norte, na tarde deste domingo (11/10), o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) defendeu a retomada dos desfiles das escolas de samba no DF. O candidato marcou presença no Samba da Resistência, realizado na quadra da agremiação, e criticou a falta de continuidade das políticas culturais no DF.

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"Eu não falo do desfile só no dia, mas ao longo do ano, para empregar pessoas que vão preparar as alegorias e as fantasias, gente que vai ser formada na música para fazer o samba-enredo, pessoas que vão ser formadas na dança, passistas", elencou.

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Para Grass, a retomada dos desfiles deve ser acompanhada de uma política permanente de apoio às escolas de samba, capaz de movimentar a economia, formar novos profissionais e gerar oportunidades de trabalho para músicos, costureiras, aderecistas, artistas e outros trabalhadores envolvidos na preparação do carnaval. "Nós não podemos reduzir a cultura só ao momento-chave ou à culminância dos projetos. A cultura é todo dia, tem que entrar na cesta básica dos brasileiros", declarou.

No evento, o candidato lembrou sua participação na reconstrução do Ministério da Cultura, quando esteve à frente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ele destacou a retomada de programas federais de incentivo ao setor, como a Política Nacional Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo.

Antes de discursar, o candidato circulou pela quadra da escola, conversou com participantes do Samba da Resistência e tirou fotos com o público. Em sua fala, também destacou a importância de ampliar o diálogo com a população e de valorizar a cultura como parte da vida cotidiana das comunidades.

Entre as propostas do plano de governo do petista, está a criação de pelo menos um espaço cultural público em cada região administrativa do DF. A ideia é aproveitar imóveis públicos sem utilização, recuperar equipamentos abandonados e garantir que artistas e moradores tenham acesso a atividades culturais perto de casa.

O candidato também pretende reformular o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), com editais que ampliem a participação de artistas das periferias e distribuam melhor os investimentos entre as regiões do Distrito Federal. O plano prevê, ainda, menos burocracia na inscrição e na prestação de contas dos projetos, apoio a novos produtores culturais e pagamento dos recursos dentro dos prazos estabelecidos.

Outra prioridade é concluir a restauração do Teatro Nacional Cláudio Santoro, incluindo as salas Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno, o Espaço Dercy Gonçalves e as demais áreas do complexo. Leandro também defende a recuperação de espaços culturais tradicionais, como o Cine Itapuã, no Gama.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 11/10/2026 18:59
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