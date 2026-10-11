Celina Leao reúne lideranças e reforça base de apoio em Santa Maria e no Gama

A governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), se reuniu, neste domingo (11/9), com lideranças políticas e apoiadores, em Santa Maria e na Ponte Alta, no Gama.

O encontro em Santa Maria, ao lado do ex-deputado Fred Linhares, foi na Praça Central da cidade. Durante o evento, Celina Leão destacou que obteve 49,93% dos votos válidos no primeiro turno, reforçando sua base de apoio na região.

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Ainda em Santa Maria, a governadora pediu reforço na mobilização para orientar as pessoas a votar no número correto, no próximo dia 25, relembrando aos presentes os votos nulos no primeiro turno, quando os eleitores, em vez de digitar o 11 na urna, digitaram o 22.

Celina destacou que um dos compromissos para Santa Maria, caso seja reeleita, será a expansão do Metrô para atender à população.

Mais tarde, a governadora almoçou com empresários na Ponte Alta. O encontro contou com lideranças, moradores da região e deputados.

Em seu discurso durante o evento, Celina destacou o apoio ao empresariado local e o reforço do grupo em sua base de campanha para o segundo turno.

A governadora ressaltou a valorização aos professores e coordenadores de escolas públicas, durante seu atual mandato, e disse que continuará trabalhando para beneficiar a categoria.

No final da reunião, Celina agradeceu o apoio que tem recebido nas regiões do Distrito Federal e, mais uma vez, pediu mobilização nas ruas para que o eleitor vote no seu número de forma correta no próximo dia 25.







