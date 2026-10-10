Grass manifesta solidariedade e pede apoio a catadores após incêndio na cooperativa

Leandro Grass pediu apoio aos catadores após incêndio na Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis - (crédito: Reprodução)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) manifestou solidariedade aos catadores de materiais recicláveis atingidos pelo incêndio na Central das Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e Entorno (Centcoop), na Estrutural, neste sábado (10/10). Em vídeo, o petista afirmou que o fogo destruiu materiais e um caminhão e pediu apoio aos trabalhadores. Ele também visitou o local do incêndio e falou com catadores e militares do Corpo de Bombeiros.

“É muito importante que, nesse momento, a gente fortaleça e esteja ao lado dessas pessoas. São cooperados, são catadores, são pessoas que trabalham dia e noite com o resíduo, com o material reciclável, para poder colocar comida na mesa”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Grass mostrou contêineres atingidos pelas chamas e mencionou a possibilidade de o incêndio ter começado na área da Floresta Nacional de Brasília (Flona) e avançado até a cooperativa.

Leia também: Incêndio atinge área de cooperativa de recicláveis na Estrutural



O petista afirmou que representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República estiveram no local para avaliar a situação e prestar apoio. Ele pediu que pessoas interessadas em ajudar os catadores contribuam financeiramente ou de outras formas e disse que continuará ao lado dos trabalhadores.

“Quem quiser ajudar nesse momento é muito importante, financeiramente, de outras maneiras, e a gente vai estar aqui ao lado deles, como sempre estivemos, porque nós acreditamos nesse trabalho e acreditamos na importância deles”, afirmou.