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Em feiras do Gama, Leandro Grass reforça metas para habitação e lazer

Candidato do PT defendeu ampliação de parcerias com cooperativas e prometeu reabrir equipamentos públicos fechados

Grass conversa com feirantes e visitantes no Gama - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)
Grass conversa com feirantes e visitantes no Gama - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) esteve na Feira Permanente e na Feira dos Goianos, ambas no Gama, neste domingo (11/10). Durante a caminhada, o petista conversou com comerciantes e frequentadores sobre as principais demandas das regiões administrativas. 

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Durante a passagem pela cidade, Grass relatou ter ouvido queixas recorrentes da população sobre o fechamento de espaços públicos de convivência e a demora no atendimento de demandas históricas da região. Entre os exemplos citados por ele estão o Centro Olímpico do Itapoã e a área de lazer conhecida como Prainha, no Gama.

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"A situação aqui é muito parecida com a de outras regiões, com equipamentos públicos que estão aí há muitos anos e precisam ser reabertos", apontou. "Nós vamos reabrir todos os equipamentos fechados e implementar novos equipamentos culturais, de lazer e de esporte para a população poder ter um tempo com a família com qualidade no final de semana."

Outra questão citada pelo candidato foi a habitação. "Houve muita reclamação de moradia e habitação social. Tem muita gente na fila da Codhab esperando 10, 15 anos sem acesso à moradia. No meu governo, nós vamos ampliar a parceria com as cooperativas, construir novas habitações sociais e fazer com que quem está na fila tenha acesso à moradia própria", disse.

Ao ser questionado sobre a estratégia para a reta final de campanha, Leandro Grass destacou que a conquista dos votos depende de escuta atenta e de respostas concretas para os problemas do cotidiano. "A virada dos votos acontece quando a gente tem capacidade de escutar as pessoas, quando a gente está pensando no que elas querem, no que elas estão falando, e poder converter isso também numa postura e numa resposta generosa, que faça sentido para a vida delas. É assim que a gente vira voto. Ninguém vira voto à força, ninguém vira voto no grito", afirmou.

O candidato ressaltou a importância de dialogar para além da base de esquerda. "A gente está nesse momento de escutar a população, intensificar o diálogo, conversar com os diferentes também. Tem muita gente que não é petista, que não é de esquerda, mas tem lucidez, tem bom senso, que sabe o que está em jogo", pontuou Grass, enfatizando que o momento exige focar nas necessidades reais do dia a dia da população.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 11/10/2026 15:07
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