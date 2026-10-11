Em feiras do Gama, Leandro Grass reforça metas para habitação e lazer

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) esteve na Feira Permanente e na Feira dos Goianos, ambas no Gama, neste domingo (11/10). Durante a caminhada, o petista conversou com comerciantes e frequentadores sobre as principais demandas das regiões administrativas.

Durante a passagem pela cidade, Grass relatou ter ouvido queixas recorrentes da população sobre o fechamento de espaços públicos de convivência e a demora no atendimento de demandas históricas da região. Entre os exemplos citados por ele estão o Centro Olímpico do Itapoã e a área de lazer conhecida como Prainha, no Gama.

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"A situação aqui é muito parecida com a de outras regiões, com equipamentos públicos que estão aí há muitos anos e precisam ser reabertos", apontou. "Nós vamos reabrir todos os equipamentos fechados e implementar novos equipamentos culturais, de lazer e de esporte para a população poder ter um tempo com a família com qualidade no final de semana."

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Outra questão citada pelo candidato foi a habitação. "Houve muita reclamação de moradia e habitação social. Tem muita gente na fila da Codhab esperando 10, 15 anos sem acesso à moradia. No meu governo, nós vamos ampliar a parceria com as cooperativas, construir novas habitações sociais e fazer com que quem está na fila tenha acesso à moradia própria", disse.

Ao ser questionado sobre a estratégia para a reta final de campanha, Leandro Grass destacou que a conquista dos votos depende de escuta atenta e de respostas concretas para os problemas do cotidiano. "A virada dos votos acontece quando a gente tem capacidade de escutar as pessoas, quando a gente está pensando no que elas querem, no que elas estão falando, e poder converter isso também numa postura e numa resposta generosa, que faça sentido para a vida delas. É assim que a gente vira voto. Ninguém vira voto à força, ninguém vira voto no grito", afirmou.

O candidato ressaltou a importância de dialogar para além da base de esquerda. "A gente está nesse momento de escutar a população, intensificar o diálogo, conversar com os diferentes também. Tem muita gente que não é petista, que não é de esquerda, mas tem lucidez, tem bom senso, que sabe o que está em jogo", pontuou Grass, enfatizando que o momento exige focar nas necessidades reais do dia a dia da população.