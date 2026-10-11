Menor de 16 anos apreendido no DF tem histórico de 10 ocorrências, incluindo dois homicídios

O caso foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um adolescente de 16 anos apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), neste domingo (11/10), tem registros de envolvimento em 10 ocorrências policiais, entre elas dois homicídios, segundo informações da corporação. O menor, morador de Ceilândia, também tem registros relacionados a roubos, ameaças, furto de veículo e tráfico de drogas.



Entre os casos atribuídos a ele estão dois homicídios, ocorridos em 2024 e 2025. Em um deles, o adolescente teria atirado na cabeça de um homem após uma desavença durante uma partida de futebol. No outro, teria participado de agressões que resultaram na morte de um adolescente.

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Segundo o relato policial, após um dos crimes, o menor teria se gabado de não ter passado um dia sequer na prisão.

A apreensão mais recente ocorreu após a identificação de uma ocorrência envolvendo 5g de cocaína. O caso foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), responsável pela apuração de atos infracionais atribuídos a menores de idade.

O histórico informado pela polícia inclui ainda dois registros de roubo, dois de ameaça, um de furto de veículo e três de tráfico de drogas, além dos dois homicídios.