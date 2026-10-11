Família de vítima assassinada a tiros em Ceilândia cobra por justiça

Larissa Rodrigues, de 23 anos, trabalhava como confeiteira e sonhava em ser pedagoga, enquanto o namorado, Alan Tons, 26, investia na carreira de cantor e se apresentava em shows com a banda 4 Tons. O casal foi assassinado a tiros, na madrugada deste domingo (11/10), e encontrado por um morador da região, que acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
Segundo a tia de Larissa, Giumara Rodrigues, 51, a jovem planejava começar a faculdade de pedagogia no ano que vem e estava com Alan havia cerca de um ano e meio. "Era um doce de menina, a nossa família está sofrendo bastante. A mãe está desolada. Estamos todos em choque", lamentou.
Giumara contou que o casal tinha acabado de voltar de um show, realizado em um bar em Ceilândia, na noite de sábado (10/10), e estava preparando uma refeição. Por volta das 2h30, as vítimas foram assassinadas a tiros na residência, na QNM 22.
De acordo com Vitória Rodrigues, 26, cunhada de Larissa, os familiares suspeitam que o casal foi morto por um vizinho, em razão de uma vingança. "Eles ameaçaram denunciá-lo (o vizinho) por violência doméstica contra a companheira, há cerca de um mês", contou Vitória.
Ainda de acordo com familiares, o vizinho teria ameaçado o casal de morte. "Eles chegaram a conversar para se acertarem. Até então, achavam que o caso estava resolvido, por que o homem tinha se mudado. Ficaram alguns dias fora da residência, com medo do que poderia acontecer", lembrou Giumara.
O suspeito se apresentou à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), neste domingo (11/10), para prestar depoimento, e negou a autoria do crime. Até a publicação desta matéria, ele permanecia na delegacia.
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postado em 11/10/2026 19:19 / atualizado em 11/10/2026 19:46