PCDF encontra laboratório de drogas com placas de golfinho no Jardim Botânico

No local foram encontrados 1 kg de maconha e aproximadamente 300g de haxixe, além da cocaína em pó - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encontrou um laboratório clandestino de preparo, fracionamento e embalagem de drogas em uma casa na região da Estrada do Sol, no Jardim Botânico. No imóvel, havia placas de acrílico e metal com a imagem de um golfinho, símbolo usado para identificar a pureza da cocaína e aponta para droga vinda do exterior, segundo a investigação.

A operação ocorreu na manhã de sábado (10/10), após dias de monitoramento da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Os investigadores identificaram que a residência, aparentemente desocupada, era frequentada de forma esporádica, sobretudo à noite e de madrugada, por pessoas ligadas a um grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas em São Sebastião.

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As janelas estavam vedadas para impedir a visão do interior do imóvel. No sábado, após reunir elementos que indicavam o uso da casa para o tráfico, os policiais entraram no local. Não havia ninguém na residência, mas os investigadores encontraram sinais de uso recente e uma estrutura montada na cozinha para preparar e embalar entorpecentes, afirmou o delegado Thiago Peralva, da 30ª DP.

Entre os materiais apreendidos, estão cerca de 1 kg de maconha, aproximadamente 300g de haxixe, armazenados na geladeira, e cocaína em pó dentro de um liquidificador utilizado para misturar a droga.

A equipe também recolheu uma prensa, placas com logotipos, embalagens com resíduos de maconha e cocaína e materiais usados no fracionamento e na embalagem dos entorpecentes, como estiletes, lâminas, filme plástico, papel-alumínio e lacres.

As quantidades apreendidas são preliminares e serão confirmadas por perícia. A PCDF investiga a estrutura ligada ao tráfico de drogas na região de São Sebastião.