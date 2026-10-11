Vizinho suspeito de matar casal a tiros em Ceilândia presta depoimento na 15ª DP

Um vizinho de Larissa Rodrigues, de 23 anos, e Alan Tons, de 26, assassinados dentro de casa, na madrugada deste domingo (11/10), na QNM 22, está sendo ouvido, neste momento, na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). O homem é suspeito do crime e se apresentou espontaneamente. O casal estava junto havia um ano e meio. Os dois teriam feito denúncias sobre um possível caso de violência doméstica cometido pelo vizinho — situação que teria motivado o assassinato.
Segundo familiares de Larissa, o suspeito teria ameaçado o casal de morte há pouco mais de um mês. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o vizinho nega participação no duplo homicídio.
A tia de Larissa, Giumara Rodrigues, de 51 anos, conta que o casal tinha acabado de chegar de um show, realizado em um bar em Ceilândia, e preparava o jantar. Por volta das 2h30, foram ouvidos disparos de arma de fogo na rua onde as vítimas moravam. "Nós, da família, estamos em choque. A ficha ainda não caiu", lamentou a mulher. Giumara conta que a mãe da vítima está devastada, e que eles descobriram o assassinato por meio da mídia.
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postado em 11/10/2026 18:10