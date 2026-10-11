Motorista supostamente embriagado causa colisão com poste; quatro ficam feridos

Quatro pessoas foram transportadas ao hospital, na tarde deste domingo (11/10), após um veículo colidir com um poste na Colônia Agrícola Vereda da Cruz, em Arniqueira. Em razão da necessidade imediata de atendimento médico, não foi possível fazer o teste do etilômetro no motorista, mas, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que atuou na ocorrência, o homem apresentava sinais de embriaguez, incluído odor etílico. Além disso, uma garrafa de bebida alcoólica aberta foi localizada no interior do veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também atuou na ocorrência, prestou os primeiros socorros aos ocupantes do veículo e realizou o transporte dos quatro passageiros ao hospital, incluindo o condutor. O carro tinha cinco ocupantes ao todo, um deles não precisou de atendimento médico. O local foi preservado para a realização da perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e a ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia.



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