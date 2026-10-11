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Incêndio de grandes proporções atinge galpão de alimentos em Ceilândia

Corpo de Bombeiros atua em incêndio que começou no fim da tarde deste domingo (11/10)

Incêndio em galpão de Ceilândia - (crédito: Divulgação/Bombeiros CBMDF)
Incêndio em galpão de Ceilândia - (crédito: Divulgação/Bombeiros CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combate, no começo da noite deste domingo (11/10), um incêndio considerado de grandes proporções em Ceilândia. Ao Correio, a corporação confirmou a atuação no local.

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  • Incêndio em galpão de Ceilândia
    Incêndio em galpão de Ceilândia Divulgação/Bombeiros CBMDF
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    Incêndio em galpão de Ceilândia Divulgação/Bombeiros CBMDF
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O local atingido pelo fogo foi um galpão de alimentos na Quadra 20 do Setor de Industrias, em Ceilândia. Segundo a corporação, ao chegarem no local, o galpão já estava tomado por chamas e fumaça. Até as 19h30 os bombeiros ainda atuavam contra as chamas.

Não há informações sobre vítimas.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 11/10/2026 19:26 / atualizado em 11/10/2026 19:41
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