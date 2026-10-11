Incêndio de grandes proporções atinge galpão de alimentos em Ceilândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combate, no começo da noite deste domingo (11/10), um incêndio considerado de grandes proporções em Ceilândia. Ao Correio, a corporação confirmou a atuação no local.
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O local atingido pelo fogo foi um galpão de alimentos na Quadra 20 do Setor de Industrias, em Ceilândia. Segundo a corporação, ao chegarem no local, o galpão já estava tomado por chamas e fumaça. Até as 19h30 os bombeiros ainda atuavam contra as chamas.
Não há informações sobre vítimas.