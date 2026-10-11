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VIOLÊNCIA

Cantor e mulher de 23 anos são as vítimas de execução em Ceilândia

Larissa Rodrigues e Alan Tons foram encontrados mortos dentro de casa, na QNM 22, na manhã deste domingo (11/10)

O cantor publicou um stories pouco antes do crime, onde ele aparecia cantando no Ponto A Gastrobar, em Ceilândia - (crédito: Redes sociais/Reprodução)
O cantor publicou um stories pouco antes do crime, onde ele aparecia cantando no Ponto A Gastrobar, em Ceilândia - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Casal morto dentro de casa na QNM 22 da Ceilândia foi identificado como Larissa Rodrigues, de 23 anos, e o cantor Alan Tons, que integrava a banda 4Tons, junto a outros dois cantores. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as vítimas foram encontradas já sem sinais vitais pelo 15º Batalhão de Polícia Militar da região administrativa.

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A ocorrência de duplo homicídio foi registrada na manhã deste domingo (11/10), e o cantor teria publicado um stories cantando e um bar em Ceilândia pouco tempo antes de ser assassinado. Segundo testemunhas que estavam no local, disparos de arma de fogo foram escutados mais cedo e a PM confirmou que o casal pode ter sido baleado.

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Ainda conforme a PMDF, a dinâmica e a autoria do crime ainda não foram identificados. O caso está sendo investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Darcianne Diogo e Beatriz Mascarenhas
postado em 11/10/2026 14:18
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