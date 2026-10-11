Cantor e mulher de 23 anos são as vítimas de execução em Ceilândia

O cantor publicou um stories pouco antes do crime, onde ele aparecia cantando no Ponto A Gastrobar, em Ceilândia - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Casal morto dentro de casa na QNM 22 da Ceilândia foi identificado como Larissa Rodrigues, de 23 anos, e o cantor Alan Tons, que integrava a banda 4Tons, junto a outros dois cantores. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as vítimas foram encontradas já sem sinais vitais pelo 15º Batalhão de Polícia Militar da região administrativa.

A ocorrência de duplo homicídio foi registrada na manhã deste domingo (11/10), e o cantor teria publicado um stories cantando e um bar em Ceilândia pouco tempo antes de ser assassinado. Segundo testemunhas que estavam no local, disparos de arma de fogo foram escutados mais cedo e a PM confirmou que o casal pode ter sido baleado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ainda conforme a PMDF, a dinâmica e a autoria do crime ainda não foram identificados. O caso está sendo investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).