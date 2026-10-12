Marotinha 2026 recebe duas mil crianças em dia de festa

O Dia das Crianças, comemorado nesta segunda-feira (12/10), foi celebrado de forma especial com a tradicional Marotinha 2026, corrida infantil promovida pelo Correio Braziliense. A concentração ocorreu às 7h da manhã no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV. Nesta edição foram dois mil competidores inscritos e cerca de seis mil pessoas passaram pelo local.

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A corrida, que visa estimular a prática esportiva e o desenvolvimento de hábitos saudáveis no público jovem, trouxe uma programação completa para as famílias, com atrações e brincadeiras, como pintura de rosto, palhaços, bonecos e pula-pula.

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Os inscritos reberam tiveram direito a um kit exclusivo, com camisa oficial, sacochila e copo, e quem cumpriu a prova recebeu medalha e kit lanche. Os classificados em primeiro lugar, nas categorias feminino e masculino, ganharam, além do troféu, uma bicicleta.

Um dos principais nomes do triatlo brasileiro, Leandro Macedo, com participações em duas Olimpíadas, Sydney em 2000 e Atenas em 2004, medalha de ouro no circuito Mundial de 1991, ouro no Pan-Americano de 1995, em Mar Del Plata, e ouro nos Jogos Sul-Americanos em 2002, no Rio de Janeiro, levou nesta segunda-feira (12/10), os dois filhos para correr a Marotinha 2026 e destacou a importância do incentivo ao esporte. "Essa iniciativa é fundamental para o bem estar e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O esporte ajuda tanto na saúde física como mental, além da disciplina, tira os jovens das ruas, da marginalização, e melhora a auto estima", disse o atleta.

Marotinha teve muitas atrações para a garotada, entre elas, o boneco Clubinho (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Colunista do Correio Braziliense, Miguel Jabour, falou sobre a importância da realização da corrida para o público jovem e infantil neste dia de festa.

"A Marotinha tem um viés muito importante, que é ensinar a ganhar e perder, porque ao longo da vida vamos passar por isso. Outro viés é a competição esportiva. A Marotinha de 1992 revelou Marilza dos Santos, que foi bicampeã da São Silvestre e bicampeã da Maratona de Nova York. É uma satisfação muito grande participar de evento maravilhoso desses no Dia da Criança, promovido pelo grupo Correio Braziliense, que tem essa obrigação como um veículo de comunicação certo para servir à comunidade", avaliou.

O advogado Leonardo Gerheim e a esposa Joselma Gerheim, levaram a filha Isabela Gerheim, de 5 anos. "Além de competir a Marotinha 2026, espero que ela aproveite, curta e se divirta bastante, aproveitando todas as atrações, além da corrida."