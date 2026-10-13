Correio e TV Brasília sabatinam candidatos nesta quarta-feira (14/10)

O Correio Braziliense e a TV Brasília realizam, nesta quarta-feira (14/10), uma sabatina com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para o Governo do Distrito Federal (GDF). Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) serão sabatinados pelos jornalistas, separadamente, a partir das 13h25. Cada candidato terá 55 minutos para responder às perguntas.

Celina será entrevistada das 13h25 às 14h20. Em seguida, Leandro Grass participa das 14h25 às 15h20. As sabatinas serão transmitidas ao vivo pela TV Brasília e pelo canal do Correio Braziliense no YouTube. No primeiro turno, todos os candidatos ao GDF foram sabatinados pelo jornal, o que se repete neste segundo turno, contribuindo para o processo democrático e ajudando na escolha dos eleitores.

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Os candidatos destacaram a importância da sabatina para apresentar suas propostas. "A sabatina é sempre um momento especial porque podemos explanar, com calma, tudo o que pensamos e o que propomos para o Governo do Distrito Federal", afirmou Celina Leão.

"Neste momento, o eleitor quer ver a diferença entre um candidato e outro, saber o que cada um pensa, qual é a sua história de vida, se tem condições de cumprir o que está prometendo ou não. Eu irei a todos os debates e a todas as entrevistas", destacou Leandro Grass.



