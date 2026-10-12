Leandro Grass destaca cuidotecas e investimento para crianças

Em agenda no Taguaparque, Leandro Grass fala sobre propostas para a população infantil - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, que também marca o Dia das Crianças, Leandro Grass (PT) falou sobre investimentos focados na população infantil do Distrito Federal que pretende fazer, caso seja eleito para o Governo do Distrito Federal.

Em agenda no Taguaparque, o candidato destacou a implementação de cuidotecas, espaços para o acolhimento de crianças durante a noite. "As cuidotecas fazem parte do programa federal do Plano Nacional de Cuidados. Lá, elas vão ter alimentação de qualidade, cuidado, atividades recreativas, lúdicas e proteção", disse.

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Grass também comentou sobre o projeto dele para acolher a primeira infância. "Essa é a fase mais importante da vida da criança. Vamos entregar educação de qualidade, saúde com pediatras nos hospitais e fazer com que as crianças sejam respeitadas", afirmou. Ele também reforçou a atenção às famílias atípicas. “Essas famílias não possuem atendimento, precisam de mais profissionais”, acrescentou.





Faltando duas semanas para o segundo turno, Grass destacou as ações para conquistar eleitores. "Estamos levando propostas que elaboramos à população, principalmente na área da saúde", pontuou. Ele enfatizou a diminuição nas filas, o combate ao abuso sexual e a construção de mais creches e escolas públicas.

Sobre a disputa, ele reforçou a importância de estar na rua conversando com o público. "Estamos conseguindo virar votos de pessoas que votaram na minha adversária e que votaram em outros candidatos. A população está entendendo a diferença entre os dois projetos para Brasília", disse.